ЄС змінив методологію переговорів про вступ з Чорногорією та Сербією

Європейський союз буде застосовувати нову методологію щодо переговорів про вступ з Чорногорією та Сербією.

Відповідне рішення схвалила Рада ЄС, повідомляє "Європейська правда".

"Європейський Союз та його держави-члени послідовно висловлюють свою однозначну підтримку європейській перспективі Західних Балкан. Ця тверда перспектива повноправного членства в ЄС для Західних Балкан відповідає власним політичним, безпековим та економічним інтересам Союзу", - йдеться у заяві.

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Процес вступу Чорногорії та Сербії після перегляду методології зосередиться на наступних елементах:

- більший фокус на фундаментальних реформах: важливо, а також у власних інтересах країн-кандидатів, щоб вони продовжували виконувати зобов'язання щодо реформ і давали відчутні результати у їх здійсненні. Це є ключовим для реалізації їх європейської перспективи. Буде сильніша увага протягом процесу вступу до верховенства права, основних прав, функціонування демократичних інститутів та реформи державного управління, а також до економічних критеріїв.

- Посилений політичний напрямок: ключовий елемент для посилення процесу розширення, регулярні міжурядові конференції на міністерському рівні, разом із Радами стабілізації та асоціації, посилять діалог із країнами-кандидатами та допоможуть зосередити зусилля на ключових реформах, які повинні забезпечити подальший прогрес.

- Посилений динамізм: групування переговорних розділів має допомогти країнам-кандидатам прискорити підготовку шляхом перехресних зусиль по окремих розділах, а також приділити більше уваги основним секторам та найважливішим реформам.

Переговори про приєднання Чорногорії розпочались у червні 2012, а із Сербією у січні 2014 року.