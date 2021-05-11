В Италии женщине по ошибке вкололи шесть доз вакцины Pfizer

В Италии женщине по ошибке вкололи шесть доз коронавирусной вакцины BioNTech-Pfizer вместо одной.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишут итальянские СМИ, среди которых La Rebubblica.

Случай произошел в больнице в Тоскане. 23-летней девушке, которая проходила практику как психолог в той же больнице, в воскресенье 9 мая случайно ввели шесть доз немецко-американской вакцины вместо одной.

Как объясняют, ошибка произошла из-за того, что медсестра забыла развести содержимое флакона физраствором и набрала в шприц весь активный ингредиент во флаконе - то есть шесть доз. В палате во время процедуры был также врач, ответственный за вакцинацию.

Когда ошибка стала ясна, пациентку на ночь оставили в больнице под наблюдением медиков. Никаких необычных побочных эффектов у нее не наблюдалось, кроме типичного повышения температуры, ломоты и боли в месте инъекции.

Мать девушки в комментарии рассказала, что они очень испугались, но не собираются прибегать к юридическим шагам. Сама девушка, по ее словам, хочет поговорить с медсестрой, которая ошиблась, и успокоить ее.

Местное управление здравоохранения отметило, что состояние девушки в последующие месяцы будут контролировать, в частности, еженедельно будут брать кровь на анализ. В самой больнице проводят внутреннее расследование. На пресс-конференции в связи с инцидентом заявили, что это, как известно, первый случай ошибочного введения сразу шести доз.

Похожий случай произошел в Литве еще в январе - пациенту из-за такой ​​же ошибки ввели сразу пять доз вакцины.