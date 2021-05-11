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Німецька Баварія та сусідня Австрія послабили взаємні обмеження на поїздки

Вівторок, 11 травня 2021, 17:54

Німецька земля Баварія та Австрія з 12 травня послаблюють взаємні обмеження на поїздки на тлі спадання кількості заражень коронавірусом.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на DPA, про це оголосили прем’єр Баварії Маркус Зьодер та канцлер Австрії Себастьян Курц після зустрічі в Мюнхені. 

З середи знову стануть можливими транскордонні поїздки до родичів чи друзів, а також поїздки для відвідання магазинів. 

За останні 7 днів показник захворюваності у Баварії склав 116 на 100 000 населення, а в Австрії вперше за багато місяців - менше 100. 

Німецькі туристи - традиційно найчисленніші відвідувачі з-за кордону в Австрії.

Нагадаємо, 7 травня міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан заявив, що країні вдалося зупинити третю хвилю епідемії коронавірусу, але закликав людей не послаблювати пильність.

6 травня Бундестаг схвалив розпорядження уряду країни про розширені права для тих, хто отримав повне щеплення від COVID-19 або перехворів.

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