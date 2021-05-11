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Немецкая Бавария и соседняя Австрия ослабили взаимные ограничения на поездки

Вторник, 11 мая 2021, 17:54

Немецкая земля Бавария и Австрия с 12 мая ослабляют взаимные ограничения на поездки на фоне падения количества заражений коронавирусом.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на DPA, об этом объявили премьер Баварии Маркус Зьодер и канцлер Австрии Себастьян Курц после встречи в Мюнхене.

Со среды вновь станут возможными трансграничные поездки к родственникам или друзьям, а также поездки для посещения магазинов.

За последние семь дней показатель заболеваемости в Баварии составил 116 на 100 000 населения, а в Австрии впервые за много месяцев - менее 100.

Немецкие туристы - традиционно многочисленные посетители из-за границы в Австрии.

Напомним, 7 мая министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что стране удалось остановить третью волну эпидемии коронавируса, но призвал людей не ослаблять бдительность.

6 мая Бундестаг одобрил распоряжение правительства страны о расширены права для тех, кто получил полную прививку от COVID-19 или переболел.

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