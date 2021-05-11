Австрія відхилила заклик ЄС прийняти мігрантів з Лампедузи

Австрія відхилила заклик Європейського союзу до всіх країн блоку прийняти мігрантів з Італії після різкого збільшення числа прибулих на острів Лампедуза.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Австрія дотримується дуже чіткого курсу: розподіл (мігрантів з Лампедузи) по всій Європі - це не підхід, який принесе рішення", - заявила в Брюсселі австрійський міністр у справах Європи Каролін Едтстадлер.

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Вона додала, що ЄС скоріше повинен допомагати людям безпосередньо в Африці, а також надсилати сигнал про те, що не кожен, хто добирається до Європи, може там залишатися.

Лампедуза є одним з основних пунктів висадки для людей, які намагаються потрапити до Європи з Африки.

За даними Організації Об'єднаних Націй, минулого року число прибулих значно знизилося і склало близько 95 000 осіб, в основному в Італії, Іспанії та Греції.

У 2019 Італія погодила з іншими європейськими державами план розподілу мігрантів після їх прибуття. Але ця добровільна схема не забезпечила стабільного рішення, і пакт між ЄС щодо вирішення проблеми, запропонований Комісією у вересні минулого року, не був ратифікований, оскільки Угорщина і Польща відмовилися брати участь.