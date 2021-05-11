Австрия отклонила призыв ЕС принять мигрантов с Лампедузы

Австрия отклонила призыв Европейского союза ко всем странам блока принять мигрантов из Италии после резкого увеличения числа прибывших на остров Лампедуза.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Австрия придерживается очень четкого курса: распределение (мигрантов с Лампедузы) по всей Европе - это не подход, который принесет решение", - заявила в Брюсселе австрийский министр по делам Европы Каролин Эдтстадлер.

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Она добавила, что ЕС скорее должен помогать людям в Африке напрямую, а также посылать сигнал о том, что не каждый, кто добирается до Европы, может там оставаться.

Лампедуза является одним из основных пунктов высадки для людей, пытающихся попасть в Европу из Африки.

По данным Организации Объединенных Наций, в прошлом году число прибывших значительно снизилось и составило около 95 000 человек, в основном в Италии, Испании и Греции.

В 2019 году Италия согласовала с другими европейскими государствами план перераспределения мигрантов после их прибытия. Но эта добровольная схема не обеспечила стабильного решения, и пакт между ЕС по решению проблемы, предложенный Комиссией в сентябре прошлого года, не был ратифицирован, поскольку Венгрия и Польша отказались участвовать.