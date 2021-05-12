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Європарламент вперше за понад рік збереться на офлайн-сесію у Страсбурзі

Середа, 12 травня 2021, 11:17

Європарламент у червні вперше за понад рік збереться на пленарне засідання у офлайн-режимі у Страсбурзі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Аргументом цього кроку є те, що покращена епідеміологічна ситуація та прогрес, досягнутий у кампанії вакцинації, дозволяють депутатам Європарламенту повернутися до своєї основної резиденції.

Однак перше пленарне засідання Європарламенту, яке вперше з лютого 2020 року відбудеться офлайн, все ще матиме певні обмеження: присутність персоналу буде зменшена, і члени Європарламенту все ще матимуть змогу стежити за засіданням в інтернеті, якщо вони вирішать це робити.

Плани повернення до Страсбурга востаннє оголошувалися у вересні 2020 року, але були скасовані за тиждень до сесії через карантинні вимоги, з якими депутати Європарламенту зіткнулися б після повернення до Брюсселя.

Багато євродепутатів проти того, щоб місце базування Європарламенту знаходилося в іншому місті на відміну від інших євроінституцій, що в допандемічні часи означало дорогий "мандрівний цирк" між Брюсселем та Страсбургом кілька разів на рік.

Кілька голосувань було проведено в спробах змінити цю структуру, яка передбачена договорами ЄС. Французькі чиновники та місцевий бізнес у Страсбурзі не згодні на зміну місця розташування Європарламенту, а президент Франції Еммануель Макрон чинив тиск на президента ЄП Давіда Сассолі, щоб той повернувся до Страсбурга і нормальності..

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