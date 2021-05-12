Европарламент впервые за более года соберется на офлайн-сессию в Страсбурге

Европарламент в июне впервые за более года соберется на пленарное заседание в офлайн-режиме в Страсбурге.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Аргументом этого шага является то, что улучшенная эпидемиологическая ситуация и прогресс, достигнутый в кампании вакцинации, позволяют депутатам Европарламента вернуться к своей основной резиденции.

Однако первое пленарное заседание Европарламента, которое впервые с февраля 2020 году произойдет автономно, будет иметь определенные ограничения: присутствие персонала будет уменьшена, и члены Европарламента все еще смогут следить за заседанием в интернете, если они решат это делать.

Планы возвращения в Страсбург раз объявлялись в сентябре 2020 года, но были отменены за неделю до сессии из-за карантинных требований, которым депутаты Европарламента столкнулись бы по возвращении в Брюссель.

Многие евродепутатов против того, чтобы место базирования Европарламента находилось в другом городе в отличие от других евроинституций, что в допандемические времена означало дорогой "странствующий цирк" между Брюсселем и Страсбургом несколько раз в год.

Несколько голосований было проведено в попытках изменить эту структуру, предусмотренной договорами ЕС. Французские чиновники и местный бизнес в Страсбурге не согласны на изменение места расположения Европарламента, а президент Франции Эммануэль Макрон оказывал давление на президента ЕП Давида Сассоли, чтобы тот вернулся в Страсбург и к нормальности.