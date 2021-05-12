Віцепрем’єра Румунії запідозрили у зловживанні коштами фондів ЄС

Румунська служба боротьби з шахрайством закликала прокурорів провести розслідування щодо віцепрем'єр-міністра Дана Барни щодо його нібито відповідальності за зловживання фондами ЄС у трьох проєктах, які виконувалися в Румунії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Balkan Insight.

На момент передбачуваних порушень Барна був консультантом з питань вступу до ЄС у Румунії. Барна поставив під сумнів претензії, що з'явилися в ЗМІ, але у вівторок заявив, що якщо проти нього розпочнуть кримінальне провадження, він піде з посади.

За даними румунських ЗМІ, Дан Барна є одним із чотирьох експертів і менеджерів, щодо яких служба протидії шахрайству звернулася до прокуратури, знайшовши "вказівки щодо вчинення певних злочинних дій".

Барна заявив, що його офіційно не повідомляли про те, що він є суб'єктом будь-якого процесу, і пояснив, що його роль у розслідуваних проєктах фінансування ЄС не відповідає опису чотирьох осіб, які перебувають у центрі уваги служби питань боротьби з шахрайством.

"До цього моменту я не отримав жодної офіційної інформації від DLAF [Департаменту боротьби з шахрайством] щодо моєї ролі у записці, надісланій DNA [Національному антикорупційному управлінню]", - написав він у Facebook.

Барна також повідомив, що він попросив службу боротьби з шахрайством повідомити його, чи є він одним із чотирьох підозрюваних осіб чи ні.

Колишній консультант з проєктів ЄС став віцепрем'єр-міністром минулого грудня, коли центристський альянс USR PLUS, який він очолює, увійшов до коаліційного уряду зі своїми старшими партнерами - Національно-ліберальною партією та Демократичним союзом угорців Румунії.

Альянс став третьою за величиною партією Румунії з платформою, яка надає пріоритет модернізації управління, а також боротьбі з корупцією та узгодженню законодавства посткомуністичної країни зі стандартами ЄС.

Барна також є членом парламенту Румунії, а з травня по вересень 2016 року працював державним секретарем у міністерстві фондів ЄС.