Вице-премьера Румынии заподозрили в злоупотреблении средствами фондов ЕС

Румынская служба борьбы с мошенничеством призвала прокуроров провести расследование в отношении вице-премьера Дана Барны из-за его якобы ответственности за злоупотребление фондами ЕС в трех проектах, которые выполнялись в Румынии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Balkan Insight.

На момент предполагаемых нарушений Барна был консультантом по вопросам вступления в ЕС в Румынии. Барна поставил под сомнение претензии, появившиеся в СМИ, но во вторник заявил, что если против него начнут уголовное производство, он уйдет с должности.

По данным румынских СМИ, Дан Барна является одним из четырех экспертов и менеджеров, по которым служба противодействия мошенничеству обратилась в прокуратуру, найдя "указания на совершение определенных преступных действий".

Барна заявил, что его официально не уведомляли о том, что он является субъектом какого-либо процесса, и объяснил, что его роль в расследуемых проектах финансирования ЕС не соответствует описанию четырех человек, которые находятся в центре внимания службы по борьбе с мошенничеством.

"До этого момента я не получил никакой официальной информации от DLAF [Департамента борьбы с мошенничеством] относительно моей роли в записке, направленной DNA [Национальному антикоррупционному управлению]", - написал он в Facebook.

Барна также сообщил, что попросил службу борьбы с мошенничеством сообщить ему, является ли он одним из четырех подозреваемых или нет.

Бывший консультант по проектам ЕС стал вице-премьером в декабре прошлого года, когда центристский альянс USR PLUS, который он возглавляет, вошел в коалиционное правительство со своими старшими партнерами - Национально-либеральной партией и Демократическим союзом венгров Румынии.

Альянс стал третьей по величине партией Румынии с платформой, которая отдает приоритет модернизации управления, а также борьбе с коррупцией и согласованию законодательства постсоциалистической страны со стандартами ЕС.

Барна также является членом парламента Румынии, а с мая по сентябрь 2016 года работал государственным секретарем в министерстве фондов ЕС.