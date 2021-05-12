Німеччина після рішення КС посилює законодавство для захисту клімату

Федеральний уряд Німеччини запропонував оновлений закон з жорсткішими цілями для захисту клімату після того, як Федеральний конституційний суд частково задовольнив претензії екоактивістів до попередньої версії закону.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

В оновленому законі передбачається, що до 2030 року країна має скоротити викиди парникових газів на щонайменш 65% порівняно з рівнем 1990 року. В попередній версії була встановлена мета 55%.

Крім того, на 5 років "наблизили" крайній термін для досягнення кліматичної нейтральності економіки - визначивши таким часом 2045 рік замість 2050.

Також федеральний міністр з питань довкілля заявила про запуск негайної програми для руху до поставлених кліматичних цілей, що буде включати зміни до податків на авто, жорсткіші стандарти енергоефективності для нових будівель, підтримку більш екологічного бізнесу тощо.

Як повідомлялося, в кінці квітня КС Німеччини задовольнив позов екоактивістів, яким вони вимагали від уряду посилити вимоги закону для захисту клімату, ухваленого у 2019 році.

Суд визнав, що закон відкладає значне скорочення викидів парникових газів на період після 2030 року, а відтак основний тягар для досягнення кліматичних цілей перекладають на наступні покоління.

Рішення суду дає уряду Німеччини час до кінця наступного року доопрацювати закон і посилити його вимоги.