Іспанія рекомендувала вакцину Janssen для людей віком до 60 років 

Міністерство охорони здоров’я Іспанії та регіональні уряди затвердили застосування вакцини від коронавірусу Johnson & Johnson (Janssen) для людей віком до 60 років.

Як пише "Європейська правда". про це повідомляє El Pais.

Частина людей з 50-59 річних, які першими отримають доступ до цієї вакцини - близько 17% - вже почали щеплення іншими препаратами, оскільки за професією входили до інших пріоритетних груп. На відміну від вакцин BioNTech-Pfizer, Moderna та AstraZeneca, для захисту вакциною Janssen достатньо однієї дози.

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Загалом в країні першу дозу щеплення від коронавірусу отримали 29,6% населення, а 13,3% вакциновані вже обома дозами.

Останнім часом темпи кампанії прискорилися. Прем’єр Педро Санчес днями заявив, що менш ніж через 100 днів країна завдяки вакцинації досягне колективного імунітету від коронавірусу.

В уряді планують до кінця літа вакцинувати 70% населення, але вважають, що це можливо навіть швидше - якщо не виникне значних затримок з поставками.

Показник захворюваності коронавірусом відносно кількості населення продовжує спадати та на 11 травня становив 180,69 на 100 000 жителів. Проте у деяких регіонах ситуація гірша - у Наваррі, Арагоні та Мадриді показник вищий 260, а в Країні Басків сягає 387.