Испания рекомендовала вакцину Janssen для людей в возрасте до 60 лет

Министерство здравоохранения Испании и региональные правительства утвердили применение вакцины от коронавируса Johnson & Johnson (Janssen) для людей в возрасте до 60 лет.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает El Pais.

Часть людей из 50-59 летних, которые первыми получат доступ к этой вакцины - около 17% - уже начали прививки другими препаратами, поскольку по профессии входили в другие приоритетные группы. В отличие от вакцин BioNTech-Pfizer, Moderna и AstraZeneca, для защиты вакциной Janssen достаточно одной дозы.

Читайте также Суды в Испании отказали трем регионам в попытке сохранить комендантский час

В целом по стране первую дозу прививки от коронавируса получили 29,6% населения, а 13,3% вакцинированы уже обеими дозами.

В последнее время темпы кампании ускорились. Премьер Педро Санчес на днях заявил, что менее чем через 100 дней страна благодаря вакцинации достигнет коллективного иммунитета от коронавируса.

В правительстве планируют до конца лета вакцинировать 70% населения, но считают, что это возможно даже быстрее - если не возникнет значительных задержек с поставками.

Показатель заболеваемости коронавируса относительно количества населения продолжает падать и на 11 мая составил 180,69 на 100 000 жителей. Однако в некоторых регионах ситуация хуже - в Наварре, Арагоне и Мадриде показатель выше 260, а в Стране Басков достигает 387.