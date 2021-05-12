Єврокомісія впевнена, що сертифікати COVID-19 для подорожей будуть готові до літа

Єврокомісія очікує незабаром закінчити роботу над сертифікатом COVID-19, який спростить громадянам ЄС подорожі цього літа.

Про це заявив віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Це є пріоритетом для наших громадян, і тому я вірю, що ми впораємося (з сертифікатом) до літа", - сказав Шефчович, додавши, що очікує повного розгортання програми до літа.

Пропуск дозволить вакцинованим людям та тим, хто вилікувався від COVID-19 або має негативний результат тестів, перетинати кордони всередині ЄС.

У понеділок розпочався двотижневий пілотний проєкт з тестування технологій, що проводиться кількома країнами.

Але уряди ЄС, Європарламент та Комісія повинні домовитись про дизайн сертифіката. Вони також повинні вирішити, чи можна включати швидші, але менш точні тести на антиген COVID-19.

Шефчович закликав усі сторони до спільної роботи, щоб якнайшвидше завершити законодавчу, а також технічну роботу, зазначивши складність роботи.

"Щоб сертифікат працював, він повинен бути на смартфонах, він повинен бути сумісним, щоб було можливо його перевірити. Тож це серйозне завдання зробити це на загальноєвропейському рівні", - сказав він.

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