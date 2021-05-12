Еврокомиссия уверена, что сертификаты COVID-19 для путешествий будут готовы к лету

Еврокомиссия ожидает вскоре закончить работу над сертификатом COVID-19, который упростит гражданам ЕС путешествия этим летом.

Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Это является приоритетом для наших граждан, и поэтому я верю, что мы справимся (с сертификатом) к лету", - сказал Шефчович, добавив, что ожидает полного развертывания программы до лета.

Пропуск позволит вакцинированным людям и тем, кто вылечился от COVID-19 или имеет отрицательный результат тестов, пересекать границы внутри ЕС.

В понедельник начался двухнедельный пилотный проект по тестированию технологий, который проводится несколькими странами.

Но правительства ЕС, Европарламент и Комиссия должны договориться о дизайне сертификата. Они также должны решить, можно ли включать быстрые, но менее точные тесты на антиген COVID-19.

Шефчович призвал все стороны к совместной работе, чтобы как можно быстрее завершить законодательную, а также техническую работу, отметив сложность работы.

"Чтобы сертификат работал, он должен быть на смартфонах, он должен быть совместимым, чтобы было возможно его проверить. Поэтому это серьезная задача сделать это на общеевропейском уровне", - сказал он.

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