У Франції нові випадки коронавірусу зростають найповільнішими темпами за рік

Кількість нових коронавірусних інфекцій у Франції і пацієнтів з COVID-19 в лікарнях знизилася до найнижчого рівня з червня 2020 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, у відділеннях інтенсивної терапії з COVID-19 перебувають 4743 людини, що на 127 осіб менше, ніж тижнем ​​раніше, і кількість знижується вісім днів поспіль. Загальна кількість людей, що знаходяться в лікарнях з вірусом, також скорочується восьмий день поспіль на 638 осіб до 25 028 осіб.

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Франція також повідомила про 19 791 нових заражень коронавірусом. Зростання на 2,11% в порівнянні з минулим тижнем стало найнижчим тижневим показником з кінця червня 2020 року.

За останні чотири дні підтверджено 252 нові випадки смерті від COVID-19, в тому числі 15 смертей у будинках для людей похилого віку.

"Сьогодні розвиток епідемії досить сприятливий. Тенденція до зниження очевидна. Я налаштований оптимістично", - сказав прем'єр-міністр Жан Кастекс.

Уряд також сподівається, що посилення вакцинації допоможе взяти епідемію під контроль, додав він.

Нагадаємо, у Франції схвалили створення коронавірусних "паспортів здоров'я", які люди повинні будуть використовувати для відвідування спортивних заходів, фестивалів і тематичних парків з великим скупченням людей.