У Франції з другої спроби схвалили ковідні "паспорти здоров’я" для масових подій

Національні збори Франції, нижня палата парламенту, схвалила створення коронавірусних "паспортів здоров'я", який люди повинні будуть використовувати для відвідування спортивних заходів, фестивалів і тематичних парків з великим скупченням людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Документ, який почне діяти з 9 червня, буде служити доказом того, що людина або була вакцинована проти коронавірусу, або має недавній негативний результат ПЛР-тест, або одужала від COVID-19 і, отже, має природні антитіла.

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Пропозиція була спочатку відхилена Національними зборами у вівторок ввечері через побоювання, що вона зазіхає на громадянські свободи.

Але створення "паспорта" було схвалене під час другого голосування в середу після того, як уряд скоротив перехідний період, протягом якого він зможе повторно накласти обмеження, такі як комендантська година, без дозволу парламенту, коли з 2 червня у Франції буде скасований надзвичайний стан.

Франція почала повільно знімати третій національний локдаун, незважаючи на те, що щодня реєструється майже 20 тисяч нових випадків захворювання.

19 травня ресторани, кафе і бари будуть знову відкриті для обслуговування на відкритому повітрі, відновлять роботу магазини, музеї і кінотеатри.

Через три тижні в культових спорудах і на спортивних стадіонах буде дозволено приймати до 5000 осіб, а іноземним туристам буде дозволено відвідувати країну.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що "паспорт здоров’я", який може бути цифровим або паперовим, обмежить поширення вірусу на заходах за участю понад 1000 осіб.

Він не буде використовуватися для відвідин ресторанів і кінотеатрів чи для проїзду в громадському транспорті.

Схвалений у нижній палаті парламенту законопроєкт тепер повинен затвердити Сенат.