Во Франции новые случаи коронавируса растут самыми медленными темпами за год

Количество новых коронавирусных инфекций во Франции и пациентов с COVID-19 в больницах снизилась до самого низкого уровня с июня 2020 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Согласно данным Министерства здравоохранения, в отделениях интенсивной терапии с COVID-19 находятся 4743 человека, что на 127 человек меньше, чем неделей ранее и количество снижается восемь дней подряд. Общее количество людей, находящихся в больницах с вирусом, также сокращается восьмой день подряд на 638 человек, до 25 028 человек.

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Франция также сообщила о 19 791 новом заражении коронавирусом. Рост на 2,11% по сравнению с прошлой неделей стал самым низким недельным показателем с конца июня 2020 года.

За последние четыре дня подтверждено 252 новых случая смерти от COVID-19, в том числе 15 смертей в домах престарелых.

"Сегодня развитие эпидемии достаточно благоприятное. Тенденция к снижению очевидна. Я настроен оптимистически", - сказал премьер-министр Жан Кастекс.

Правительство также надеется, что усиление вакцинации поможет взять эпидемию под контроль, добавил он.

Напомним, во Франции одобрили создание коронавирусных "паспортов здоровья", которые люди должны будут использовать для посещения спортивных мероприятий, фестивалей и тематических парков с большим скоплением людей.