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У Франції організовують перший концерт-експеримент на 5000 глядачів

Середа, 12 травня 2021, 12:43

У Франції відбудеться перший експериментальний концерт на 5000 глядачів з метою дослідити ризики поширення коронавірусу на масових подіях.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Захід відбудеться 29 травня і організовується профспілкою театрально-концертної галузі Prodiss та асоціацією лікарень Парижа (AP-HP).

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Концерт, названий "Ambition Live Again", збере до 5000 глядачів у паризькому залі Accor Arena. Його мета - дослідити ризики поширення коронавірусу під час великого концерту у залі зі стоячими місцями без вимоги дотримання дистанції, але у масках. 

Всього до експерименту будуть залучені 7500 осіб - 5000 людей, які прийдуть на концерт як глядачі, та контрольна група з 2500 осіб, які не будуть там присутні - щоб порівняти ризик зараження.

Учасники  повинні будуть отримати негативний результат тесту на коронавірус не раніше як за 3 дні до події, та після заходу через 7 днів знову здати тест.

Результати експерименту планують використовувати у рішеннях про поступове відновлення концертного життя після епідемії.

Раніше після експериментального концерту у Барселоні, на який зібрали 5000 глядачів з негативним тестом, не зареєстрували жодного випадку зараження коронавірусом.

Схожі експериментальні заходи організовують у Нідерландах і Британії.

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Франція Коронавірус
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