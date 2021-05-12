У Франції організовують перший концерт-експеримент на 5000 глядачів

У Франції відбудеться перший експериментальний концерт на 5000 глядачів з метою дослідити ризики поширення коронавірусу на масових подіях.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Захід відбудеться 29 травня і організовується профспілкою театрально-концертної галузі Prodiss та асоціацією лікарень Парижа (AP-HP).

Концерт, названий "Ambition Live Again", збере до 5000 глядачів у паризькому залі Accor Arena. Його мета - дослідити ризики поширення коронавірусу під час великого концерту у залі зі стоячими місцями без вимоги дотримання дистанції, але у масках.

Всього до експерименту будуть залучені 7500 осіб - 5000 людей, які прийдуть на концерт як глядачі, та контрольна група з 2500 осіб, які не будуть там присутні - щоб порівняти ризик зараження.

Учасники повинні будуть отримати негативний результат тесту на коронавірус не раніше як за 3 дні до події, та після заходу через 7 днів знову здати тест.

#AmbitionLiveAgain n’est pas seulement un concert : il permet aux équipes de chercheurs de l’@APHP de mener une véritable étude scientifique sécurisée par un protocole de recherche clinique. 😷

Pour plus d'informations ➡️ https://t.co/FkXbpHrRqK pic.twitter.com/jThLtUNiX3 — PRODISS (@prodiss) May 12, 2021

Результати експерименту планують використовувати у рішеннях про поступове відновлення концертного життя після епідемії.

Раніше після експериментального концерту у Барселоні, на який зібрали 5000 глядачів з негативним тестом, не зареєстрували жодного випадку зараження коронавірусом.

Схожі експериментальні заходи організовують у Нідерландах і Британії.