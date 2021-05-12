Швеція продовжила чинні коронавірусні обмеження до 1 червня

Швеція продовжила без змін усі чинні карантинні обмеження, запроваджені у зв’язку з епідемією коронавірусу, принаймні до 1 червня.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local, про це оголосив прем’єр-міністр Стефан Левен.

"Хоча ми і бачимо незначне зменшення кількості заражень на загальнонаціональному рівні, рівень поширення вірусу досі залишається високим", - зазначив він.

Відтак у Швеції далі діятиме обмеження - не більше восьми осіб на будь-яких публічних заходах, від спорту до релігійних зібрань, - що було запроваджене у листопаді.

Очікувані послаблення передбачають встановлення різних обмежень залежно від кількості учасників заходу та його формату - проведення у приміщенні або надворі, наявності сидячих місць тощо.

Планується, що для заходів всередині приміщень ліміт і далі становитиме вісім учасників, якщо не передбачено сидячих місць. Для подій із фіксованими сидячими місцями хочуть встановити обмеження до 50 учасників.

Що стосується заходів просто неба, то за відсутності сидячих місць пропонують обмеження до 100 осіб, а з фіксованими місцями - до 500 осіб.

Такі правила мали почати діяти з 17 травня, але послаблення вже втретє перенесли на нову дату.

"Якщо усі будуть дотримуватися правил і рекомендацій, а вакцинація буде йти такими темпами, як планується - ймовірно, ми повернемося до більш нормальної ситуації у вересні", - зазначив Стефан Левен.

Також з 1 червня очікують деяких послаблень для ресторанної галузі - закладам можна буде працювати до 22:30, тоді як зараз вони зобов’язані закриватися з 20:30.

Тоді ж можуть скасувати застереження щодо організації літніх таборів і спортивних змагань, але рекомендації про дистанційну роботу, обмеження контактів до вузького кола людей і маски в транспорті у години пік залишаться чинними.

У Швеції пік весняної хвилі епідемії випав на середину квітня. Відтоді кількість заражень повільно спадає.

За останніми даними Європейського центру з попередження і контролю захворювань (ECDC), Швеція знову опинилася серед країн Європи з найвищими показниками заражень - але не через погіршення ситуації у самій Швеції, а суттєвого покращення становища в інших країнах, які запроваджували локдауни.

У Швеції показник захворюваності на 100 000 населення складає близько 558. Подібні показники вище 500 наразі лише в Литві, Нідерландах та Хорватії. На першому місці, попереду цих країн - лише Кіпр з показником майже 800 на 100 000 населення.