Швеция продолжила действующие коронавирусные ограничения до 1 июня

Швеция продолжила без изменений все действующие карантинные ограничения, введенные в связи с эпидемией коронавируса, по крайней мере до 1 июня.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local, об этом объявил премьер-министр Стефан Лёвен.

"Хотя мы и видим незначительное уменьшение количества заражений на общенациональном уровне, уровень распространения вируса до сих пор остается высоким", - отметил он.

Поэтому в Швеции будут и дальше действовать ограничения - не более 8 человек в любых публичных мероприятиях, от спорта до религиозных собраний, было введено в ноябре.

Ожидаемые ослабления предусматривают установление различных ограничений в зависимости от количества участников мероприятия и его формата - проведения в помещении или на улице, наличия сидячих мест.

Планируется, что для мероприятий внутри помещений лимит и дальше будет составлять 8 участников, если не предусмотрено сидячих мест. Для событий с фиксированными сидячими местами хотят установить ограничения до 50 участников.

Что касается мероприятий под открытым небом, при отсутствии сидячих мест предлагают ограничения до 100 человек, а с фиксированными местами - до 500 человек.

Такие правила должны были начать действовать с 17 мая, но ослабление уже в третий раз перенесли на новую дату.

"Если все будут придерживаться правил и рекомендаций, а вакцинация будет идти такими темпами, как планируется - вероятно мы вернемся к более нормальной ситуации в сентябре", - отметил Стефан Лёвен.

Также с 1 июня ожидают некоторых послаблений для ресторанной отрасли - заведениям можно будет работать до 22:30, тогда как сейчас они обязаны закрываться с 20:30.

Тогда же могут отменить предостережения по организации летних лагерей и спортивных соревнований, но рекомендации о дистанционной работе, ограничение контактов в узкий круг людей и маски в транспорте в часы пик останутся в силе.

В Швеции пик весенней волны эпидемии пришелся на середину апреля. С тех пор число заражений медленно спадает.

По последним данным Европейского центра по предупреждению и контролю заболеваний (ECDC), Швеция вновь оказалась среди стран Европы с самыми высокими показателями заражений - но не из-за ухудшения ситуации в самой Швеции, а существенного улучшения положения в других странах, вводивших локдауны.

В Швеции показатель заболеваемости на 100 000 населения составляет около 558. Подобные показатели выше 500 пока только в Литве, Нидерландах и Хорватии. На первом месте, впереди этих стран - только Кипр с показателем почти 800 на 100 000 населения.