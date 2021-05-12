"Шахрай з обличчям дитини": в Іспанії судять чоловіка, що видавав себе за посланця короля

В Іспанії почався судовий процес над підозрюваним в шахрайстві чоловіком, який видавав себе за посланника короля Феліпе, представника уряду і секретного агента.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

27-річний Франсиско Ніколас Гомес Іглесіас, якого ЗМІ прозвали "Ель Пекеньо Ніколас" або Маленький Ніколас, зумів зблизитися з високопоставленими фігурами консервативної Народної партії (PP). Йому загрожує до 30 років в'язниці, якщо він буде визнаний винним за цілою низкою звинувачень в шахрайстві.

Він був арештований у 2014 році, після чого були опубліковані фотографії, на яких він зображений з лідерами Народної партії, в тому числі з колишнім прем'єр-міністром Хосе Марією Аснаром, і тисне руку королю Феліпе після його коронації. Він регулярно з'являвся на телебаченні.

Прокурори добиваються тривалого тюремного ув'язнення за видачу себе за посадову особу, підробку офіційних документів, шахрайство та інші правопорушення. Гомес Іглесіас відкинув всі звинувачення.

У 2012 році він стверджував, що працював на королівську сім'ю і заступника прем'єр-міністра, і намагався обдурити бізнесмена, з яким він призначив зустріч, заявивши, що король теж приїде. Він нібито прибув на зустріч в кортежі з мигалками і поліцейськими. Його зустрів поліцейський ескорт, який він, як стверджується, запросив телефоном, назвавши себе сполучною ланкою між урядом і королівською сім'єю. Двоє поліцейських були звинувачені в допомозі йому.

Гомес Іглесіас, виходець з мадридської сім'ї середнього класу, приєднався до молодіжного крила PP в 15 років. Його також звинувачують в підробці посвідчення особи, щоб його друг міг здати вступний іспит до університету, а також в доступі до офіційних баз даних. З нього зняли звинувачення в тому, що він видавав себе за агента розвідки після того, як він заявив, що страждає нарцисичним розладом особистості.