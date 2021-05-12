"Мошенник с лицом ребенка": в Испании судят мужчину, выдававшего себя за посланца короля

В Испании начался судебный процесс над подозреваемым в мошенничестве человеком, который выдавал себя за посланника короля Фелипе, представителя правительства и секретного агента.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

27-летний Франсиско Николас Гомес Иглесиас, которого СМИ прозвали "Эль Пекеньо Николас" или Маленький Николас, сумел сблизиться с высокопоставленными фигурами консервативной Народной партии (PP). Ему грозит до 30 лет тюрьмы, если он будет признан виновным по целому ряду обвинений в мошенничестве.

Он был арестован в 2014 году, после чего были опубликованы фотографии, на которых он изображен с лидерами Народной партии, в том числе с бывшим премьер-министром Хосе Марией Аснаром, и жмет руку королю Фелипе после его коронации. Он регулярно появлялся на телевидении.

Прокуроры добиваются длительного тюремного заключения за выдачу себя за должностное лицо, подделку официальных документов, мошенничество и другие правонарушения. Гомес Иглесиас отверг все обвинения.

В 2012 году он утверждал, что работал на королевскую семью и заместителя премьер-министра, и пытался обмануть бизнесмена, с которым он назначил встречу, заявив, что король тоже приедет. Он якобы прибыл на встречу в кортеже с мигалками и полицейскими. Его встретил полицейский эскорт, который он, как утверждается, пригласил по телефону, назвав себя связующим звеном между правительством и королевской семьей. Двое полицейских были обвинены в помощи ему.

Гомес Иглесиас, выходец из мадридской семьи среднего класса, присоединился к молодежному крылу PP в 15 лет. Его также обвиняют в подделке удостоверения личности, чтобы его друг мог сдать вступительный экзамен в университет, а также в доступе к официальным базам данных. С него сняли обвинения в том, что он выдавал себя за агента разведки, после того, как он заявил, что страдает нарциссическим расстройством личности.