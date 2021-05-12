ЄС закликав Ізраїль і Палестину припинити обстріли

Європейський союз закликав Ізраїль і Палестину негайно припинити насильство і не допустити подальшого розвитку конфлікту.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві головного дипломата ЄС Жозепа Борреля.

"Необхідно припинити серйозну ескалацію в Ізраїлі та на окупованій палестинській території, в тому числі серйозний спалах насильства в Газі і навколо нього. Воно сталося після днів напруженості і зіткнень в Єрусалимі, в тому числі на святих місцях, і зростання насильства в містах Ізраїлю і на Західному березі", - йдеться в заяві.

В ЄС стурбовані великою кількістю загиблих і поранених серед цивільного населення, в тому числі дітей.

"Безладні запуски ракет ХАМАС і інших угрупувань по ізраїльському цивільному населенню неприпустимі. Визнаючи законну потребу Ізраїлю в захисті свого цивільного населення, ця відповідь має бути співрозмірною і з максимальною стриманістю в застосуванні сили", - заявили в Брюсселі.

ЄС закликає зробити все, щоб запобігти більш широкому конфлікту, який, в першу чергу, торкнеться цивільного населення з обох сторін.

"В Єрусалимі необхідно поважати статус-кво святих місць і гарантувати свободу віросповідання", - зазначив Боррель.

Нагадаємо, палестинсько-ізраїльський конфлікт загострився після того, як стало відомо про намір влади Ізраїлю примусово виселити кілька арабських сімей зі Східного Єрусалима.

Із Сектора Гази 10 травня здійснили ракетний обстріл півдня Ізраїлю, в деяких населених пунктах спрацювали сирени. Ізраїль відкрив вогонь у відповідь.

ХАМАС з Сектора Гази 11 травня знову запустив сотні ракет у бік Ізраїлю, на що у відповідь отримував авіаудари.