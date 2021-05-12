ЕС призвал Израиль и Палестину прекратить обстрелы

Европейский союз призвал Израиль и Палестину немедленно прекратить насилие и не допустить дальнейшего развития конфликта.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении главного дипломата ЕС Жозепа Борреля.

"Необходимо прекратить серьезную эскалацию в Израиле и на оккупированной палестинской территории, в том числе серьезную вспышку насилия в Газе и вокруг нее. Она последовала за днями напряженности и столкновений в Иерусалиме, в том числе на святых местах, и ростом насилия в городах Израиля и на Западном берегу", - говорится в заявлении.

В ЕС встревожены большим количеством погибших и раненых среди гражданского населения, в том числе детей.

"Беспорядочные запуски ракет ХАМАС и других группировок по израильскому гражданскому населению недопустимы. Признавая законную потребность Израиля в защите своего гражданского населения, этот ответ должен быть соразмерным и с максимальной сдержанностью в применении силы", - заявили в Брюсселе.

ЕС призывает сделать все, чтобы предотвратить более широкий конфликт, который, в первую очередь, затронет гражданское население с обеих сторон.

"В Иерусалиме необходимо уважать статус-кво святых мест и гарантировать свободу вероисповедания", - отметил Боррель.

Напомним, палестино-израильский конфликт обострился после того, как стало известно о намерении властей Израиля принудительно выселить несколько арабских семей из Восточного Иерусалима.

Из Сектора Газы 10 мая совершили ракетный обстрел юга Израиля, в некоторых населенных пунктах сработали сирены. Израиль открыл огонь в ответ.

ХАМАС из Сектора Газы 11 мая снова запустил сотни ракет в сторону Израиля, на что в ответ получал авиаудары.