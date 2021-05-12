Brexit: Франція хоче блокувати угоду з Британією щодо фінпослуг на тлі суперечки щодо риби - ЗМІ

Франція планує блокувати угоду між Євросоюзом та Британією щодо фінансових послуг, доки Британія не надасть європейським риболовним суднам "справедливий" доступ у свої територіальні води.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело, обізнане з ініціативою Франції.

Через суперечку щодо правил вилову риби після остаточного виходу Британії з єдиного ринку Франція і Британія минулого тижня відправили свої патрульні суда до острова Джерсі у Ла-Манші.

Другий співрозмовник агентства, дипломат ЄС, зазначив, що Британія наразі не дотримується умов угоди про торгівлю з ЄС після Brexit, тому поки ці питання не вирішені - неможливо говорити про прогрес в інших.

"Це не лише про Францію, і не лише про риболовлю. Британія повинна повністю виконувати угоди, які підписала, а зараз цього не відбувається", - цитує його Reuters.

Нова торгова угода між Британією та ЄС не покриває фінансові послуги та прямий доступ до єдиного ринку для фінансових фірм з Лондона - це питання відклали для окремого розгляду.

Британія та ЄС досягли принципової згоди та готують меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці між фінансовими регуляторами, але його мають офіційно затвердити 27 країн-членів ЄС, включно із Францією.