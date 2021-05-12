Brexit: Франция хочет блокировать соглашение с Британией по финуслугам на фоне спора о рыбе - СМИ

Франция планирует блокировать соглашение между Евросоюзом и Британией по финансовым услугам, пока Великобритания не предоставит европейским рыболовным судам "справедливый" доступ в свои территориальные воды.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с инициативой Франции.

Из-за спора о правилах рыбной ловли после окончательного выхода Британии из единого рынка Франция и Британия на прошлой неделе отправили свои патрульные суда к острову Джерси в Ла-Манше.

Второй собеседник агентства, дипломат ЕС отметил, что Великобритания сейчас не соблюдает условия соглашения о торговле с ЕС после Brexit, и пока эти вопросы не решены - невозможно говорить о прогрессе в других.

"Это не только о Франции, и не только о рыбе. Британия должна полностью выполнять соглашения, которые подписала, а сейчас этого не происходит", - цитирует его Reuters.

Новое торговое соглашение между Британией и ЕС не покрывает финансовые услуги и прямой доступ к единому рынку для финансовых фирм из Лондона - это вопрос отложили для отдельного рассмотрения.

Великобритания и ЕС достигли принципиального согласия и готовят меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между финансовыми регуляторами. Его должны официально утвердить 27 стран-членов ЕС, включительно с Францией.