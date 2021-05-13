ЄС вважає, що РФ прагне поглинути частини Донбасу, розглядає нарощення підтримки України - ЗМІ

Європейський Союз вважає, що Росія намагається поступово поглинути частини Східної України, і розглядає способи підтримки Києва.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в документі, який на цьому тижні ЄС представив державам-членам, та з яким ознайомилось агентство Bloomberg.

У документі ЄС заявляє, що такі кроки Кремля, як організація незаконних виборів і видача паспортів місцевим жителям, "спрямовані на фактичну інтеграцію непідконтрольних уряду територій України в Росію".

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Згідно з повідомленням, зовнішньополітичне відомство ЄС підготує доповідь з цього питання.

У документі ЄС представлені варіанти, які ЄС може застосувати для підвищення стійкості України перед обличчям російської агресії. Серед них:

- посилення підтримки в боротьбі з "гібридними загрозами, включаючи протидію кіберзагрозам і дезінформації";

- допомога українській програмі вакцинації від коронавірусу, "особливо вразливих груп, щоб уникнути подальшого ослаблення країни через тривалу медико-санітарну та соціально-економічну кризу";

- підвищення енергетичної безпеки для зниження залежності від Росії;

- посилення заходів щодо відмови у визнанні російських паспортів, виданих жителям Криму і окремих районів Донбасу;

- розгляд питання про дозвіл Україні брати участь в деяких проектах ЄС в області безпеки.

Згідно з документом, подальші санкції проти РФ будуть залежати від "подальшого серйозного погіршення ситуації щодо суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України".

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Згідно з окремим документом, посли Євросоюзу в комітеті з економічної політики і безпеки під час обговорення цього документа у вівторок висловили різні думки.

Одна група в цілому підтримала терміни і зміст варіантів, у той час як інша заявила, що в пропозиціях не приділяється достатньої уваги реформам, які Україна повинна здійснити сама, і що державам-членам слід більше подискутувати, перш ніж вивчати можливості співпраці за участю програм безпеки блоку.