Скорочена комендантська година і дозволені подорожі: Греція виходить з локдауну

Греція з п’ятниці починає послаблювати локдаун, зокрема, буде скасовано обмеження на внутрішні поїздки та скорочено комендантську годину.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Починаючи з п’ятниці, припинить дію система SMS для виходу з дому, нічна комендантська година починатиметься у 0.30 замість 23.00, а обмеження на внутрішні поїздки будуть скасовані як частина поетапного повернення Греції до норми після місяців обмежень.

"Ми залишаємо локдаун позаду", - підкреслив віцепрем’єр Греції Акіс Скерцос.

Також у п'ятницю ще більше послаблять обмеження для закладів роздрібної торгівлі.

Крім того, з п’ятниці починає діяти грецька версія „зеленого сертифіката" щодо подорожей на острови (за винятком Лефкади та Евбеї) морським або повітряним транспортом.

Мандрівники повинні мати або сертифікат про щеплення (14 днів після другої дози), негативний результат ПЛР-тесту, проведеного за 72 години до цього, негативний результат швидкого тесту або самотесту, проведеного до 24 годин до поїздки, або документальне підтвердження перенесеної хвороби.

Ресторани залишатимуться без музики впродовж травня. Дитячі садки відкриються 17 травня, літні кінотеатри 21 травня, а відкриті культурні простори - 28 травня. З червня весілля та хрещення відбуватимуться на відкритому повітрі максимум до 100 осіб.

Скерцос підкреслив, що нещодавнє послаблення обмежень не збільшило рівень зараження.

"Незважаючи на збільшення мобільності, ми досягли своєї мети", - сказав він.