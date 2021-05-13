Сокращен комендантский час и разрешены путешествия: Греция выходит из локдауна

Греция с пятницы начинает ослаблять локдаун, в частности, будет отменено ограничение на внутренние поездки и сокращен комендантский час.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Начиная с пятницы, прекратит действие система SMS для выхода из дома, ночной комендантский час будет начинаться в 0.30 вместо 23.00, а ограничения на внутренние поездки будут отменены как часть поэтапного возвращения Греции к норме после месяцев ограничений.

"Мы оставляем локдаун позади", - подчеркнул вицепремьер Греции Акис Скерцос.

Также в пятницу еще больше ослабят ограничения для учреждений розничной торговли.

Кроме того, с пятницы начинает действовать греческая версия "зеленого сертификата" по путешествиям на острова (за исключением Лефкады и Эвбеи) морским или воздушным транспортом.

Путешественники должны иметь или сертификат о прививках (14 дней после второй дозы), отрицательный результат ПЦР-теста, проведенного за 72 часа до этого, отрицательный результат быстрого теста или самотест, проведенного в 24 часов до поездки, или документальное подтверждение перенесенной болезни.

Рестораны будут оставаться без музыки в течение мая. Детские сады откроются 17 мая, летние кинотеатры 21 мая, а открытые культурные пространства - 28 мая. С июня свадьбы и крещения проходить на открытом воздухе максимум до 100 человек.

Скерцос подчеркнул, что недавнее ослабление ограничений не увеличило уровень заражения.

"Несмотря на увеличение мобильности, мы достигли своей цели", - сказал он.