В уряді нагадали, що з 15 травня українцям не потрібен ПЛР-тест для в’їзду в Туреччину

З 15 травня 2021 року пасажирам, які летять з України до Туреччини, не потрібно пред’являти результати ПЛР-тестування.

Про це нагадала пресслужба Міністерства культури, пише "Європейська правда".

Згідно з турецьким повідомленням авіаперсоналу (NOTAM) щодо рейсів до Туреччини, рішення набере чинності 15 травня 2021 року о 00:00 за київським часом.

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Скасування тестування також відбудеться для пасажирів з Китаю, В‘єтнаму, Австралії, Нової Зеландії, Сінгапуру, Таїланду, Південної Кореї, Японії, Великої Британії, Латвії, Люксембургу та Естонії.

Питання розвитку туризму між Україною та Туреччиною, зокрема умови відвідання українцями Туреччини в умовах пандемії, обговорювалися 27 квітня під час зустрічі міністр культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка із міністром культури та туризму Туреччини Мехметом Нурі Ерсоєм.

Нагадаємо, ЄС готується відкрити кордони для туристів, що були закриті понад рік, та дозволити в’їзд не лише з країн з кращою ситуацією, але й людей, які отримали повний захист однією з вакцин, дозволених у Євросоюзі.

Детальніше про це - у відеоблозі "ЄвроПравди", а також у статті: Нові умови в’їзду до ЄС: коли та як Шенген відкриє кордони для українців.