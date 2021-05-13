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В правительстве напомнили, что с 15 мая украинцам не нужен ПЦР-тест для въезда в Турцию

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В правительстве напомнили, что с 15 мая украинцам не нужен ПЦР-тест для въезда в Турцию

Четверг, 13 мая 2021, 10:53

С 15 мая 2021 года пассажирам, которые летят из Украины в Турцию, не нужно предъявлять результаты ПЦР-тестирования.

Об этом напомнила пресс-служба Министерства культуры, пишет "Европейская правда".

Согласно турецкому сообщению авиаперсоналу (NOTAM) по рейсам в Турцию, решение вступит в силу 15 мая 2021 года в 00:00 по киевскому времени.

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Отмена тестирования также состоится для пассажиров из Китая, Вьетнама, Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, Таиланда, Южной Кореи, Японии, Великобритании, Латвии, Люксембурга и Эстонии.

Вопросы развития туризма между Украиной и Турцией, в частности условия посещения украинцами Турции в условиях пандемии, обсуждались 27 апреля во время встречи министр культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем.

Напомним, ЕС готовится открыть границы для туристов, которые были закрыты более года, и позволить въезд не только из стран с лучшей ситуацией, но и людям, которые получили полную защиту одной из вакцин, разрешенных в Евросоюзе.

Подробнее об этом - в видеоблоге "ЕвроПравды", а также в статье: Новые условия въезда в ЕС: когда и как Шенген откроет границы для украинцев

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