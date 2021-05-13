Сійярто "обережно оптимістичний" після зустрічі з Кулебою, бачить прогрес в освітній суперечці

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто після зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Братиславі у четвер заявив про обережний оптимізм, який спостерігається у вирішенні конфліктних питань між двома країнами.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву міністра наводить угорське видання Hirado.

Виступаючи перед угорськими журналістами, Сійярто зазначив, що відносини між Угорщиною і Україною останнім часом не розвивалися за позитивним сценарієм. Він сказав, що було і є багато розбіжностей, джерелами яких стали дії української сторони проти закарпатських угорців.

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Разом з тим Сійярто наголосив, що "останніми днями, однак, був досягнутий прогрес, який дає привід для обережного оптимізму", і що "в нинішній ситуації ці невеликі успіхи також слід цінувати".

Сійярто сказав, що домовився з українським колегою про скликання після довгої перерви зустрічі спільної комісії з питань забезпечення прав національних меншин так швидко, наскільки це можливо, аби обговорити інші питання окрім освіти.

Сійярто також назвав приводом для обережного оптимізму той факт, що після другої зустрічі угорсько-української робочої групи з питань освіти напередодні "здається, намічається рішення, яке могло б допомогти закарпатським угорцям опинитися в кращому становищі щодо використання рідної мови".

Крім того, у ході засідання обговорили проєкт угод між урядами України та Угорщини про взаємне визнання документів про освіту та наукові ступені.

Додамо, посол України в Будапешті Любов Непоп після засідання у середу заявила, що воно відбулося "у формі конструктивного та відкритого діалогу". Українська сторона поінформувала угорських колег про забезпечення освітніх прав угорської національної меншини в Україні у контексті імплементації законів України "Про освіту" та "Про повну загальну середню освіту".

За словами Непоп, за результатами переговорів сторони домовилися щодо подальших спільних кроків для забезпечення якісних умов для здобуття шкільної освіти громадянами України угорського походження та погодилися продовжувати спільно працювати в межах міжвідомчої робочої групи з питань освіти.

На запрошення української сторони наступне засідання українсько-угорської міжвідомчої робочої групи з питань освіти відбудеться в Україні.

Про поточний стан відносин між обома країнами читайте у статті: Конфлікт надовго: чи можливо зупинити протистояння України та Угорщини