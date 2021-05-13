У Каталонії за три місяці після виборів не сформували уряд, можливе нове голосування

Уряд Іспанії не виключає проведення нових регіональних виборів в Каталонії, які можуть допомогти подолати політичну кризу в автономії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Вибори в парламент Каталонії пройшли в лютому, але партії, що підтримують незалежність від Іспанії та отримали більшість місць, досі не змогли дійти згоди і сформувати уряд.

Джерела в іспанському уряді повідомили, що перетягування каната між усіма політичними силами Каталонії, які виступають за незалежність, робить практично неможливим формування нового уряду в регіоні.

Термін формування нового уряду Каталонії закінчується 26 травня. Сторони знову зустрілися в 12 травня в Барселоні, щоб спробувати вийти з глухого кута, але ніякої угоди не досягли.

Каталонська Соціалістична партія (PSC) здобула перемогу на регіональних виборах, отримавши 33 місця в парламенті, і її кандидат, колишній міністр охорони здоров'я Іспанії Сальвадор Ілла мав намір очолити уряд Каталонії.

Однак це рішення було заблоковано усіма партіями, які виступають за незалежність, які домовилися перед виборами накласти вето на будь-який пакт з PSC.

Також 33 місця в парламенті отримали "Республіканські ліві" ERC і їх кандидат Пере Арагонес, виконуючий обов'язки голови регіонального парламенту, тепер готовий стати новим главою уряду в якості "узгодженого" кандидата, щоб уникнути нових виборів.

Інша велика сила, яка виступає за незалежність, Junts per Catalunya (JxCat) отримала 32 місця. Будь-якій партії необхідно 68 голосів зі 135, щоб отримати більшість у парламенті.