В Каталонии через три месяца после выборов не сформировали правительство, возможно новое голосование

Правительство Испании не исключает проведения новых региональных выборов в Каталонии, которые могут помочь преодолеть политический кризис в автономии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Выборы в парламент Каталонии прошли в феврале, но партии, которые поддерживают независимость от Испании и получили большинство мест, до сих пор не смогли прийти к согласию и сформировать правительство.

Источники в испанском правительстве сообщили, что перетягивание каната между всеми политическими силами Каталонии, выступающими за независимость, делает практически невозможным формирование нового правительства в регионе.

Срок формирования нового правительства Каталонии заканчивается 26 мая. Стороны вновь встретились в 12 мая в Барселоне, чтобы попытаться выйти из тупика, но никакого соглашения не достигли.

Каталонская Социалистическая партия (PSC) одержала победу на региональных выборах, получив 33 места в парламенте, и ее кандидат, бывший министр здравоохранения Испании Сальвадор Илла, намеревался возглавить правительство Каталонии.

Однако это решение было заблокировано всеми партиями, выступающими за независимость, которые договорились перед выборами наложить вето на любой пакт с PSC.

Также 33 места в парламенте получили "Республиканские левые" ERC и их кандидат Пере Арагонес, исполняющий обязанности председателя регионального парламента, который теперь готов стать новым главой правительства в качестве "согласованного" кандидата, чтобы избежать новых выборов.

Другая большая сила, которая выступает за независимость, Junts per Catalunya (JxCat) получила 32 места. Любой партии необходимо 68 голосов из 135, чтобы получить большинство в парламенте.