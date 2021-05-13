Ресторани, кіно та басейни: в Естонії затвердили план виходу з карантину

Уряд Естонії затвердив план послаблення карантинних обмежень, запроваджених у зв’язку з епідемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

З 17 травня відкриваються освітні заклади та дозволяються спортивні заняття надворі групами до 25 осіб.

З 24 травня ресторани зможуть приймати клієнтів всередині закладів, але не більше 50% від місткості і не більше 6 людей за столом, а закриватися потрібно буде не пізніше 22:00.

З цієї ж дати дозволяється робота музеїв, кінотеатрів, конференц-залів та релігійні заходи з обмеженням 50% від місткості зали.

Дозволяються спортивні змагання найвищого рівня за участі до 250 людей надворі і до 100 осіб всередині, але без глядачів.

З 31 травня зможуть приймати відвідувачів басейни, аквапарки, сауни і спа-салони, але з обмеженням до 50% від загальної місткості, правилом "2+2" (по двоє людей і два метри дистанції) та обмеженням часу роботи до 10 вечора.

Також з цього дня дозволяють курси і роботу центрів дозвілля з заняттями всередині приміщень, якщо кількість учасників групи не перевищує 10 осіб.

Нагадаємо, під час зимово-весняної хвилі епідемії Естонія опинилася серед країн ЄС з найвищими показниками захворюваності на душу населення.

Останнім часом ситуація суттєво покращилася. За даними Європейського центру контролю та попередження захворюваності, показник захворюваності в Естонії за останні 14 днів складає 373.14 на 100 000 населення, помітно менше, ніж у сусідніх Латвії та Литві.