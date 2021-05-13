Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Польські компанії просять уряд про вакцинацію робітників з України

Сійярто "обережно оптимістичний" після зустрічі з Кулебою, бачить прогрес в освітній суперечці

Кремль прокоментував побоювання ЄС про плани Росії на Донбас, про які писали ЗМІ

В уряді нагадали, що з 15 травня українцям не потрібен ПЛР-тест для в’їзду в Туреччину






Ресторани, кіно та басейни: в Естонії затвердили план виходу з карантину

Четвер, 13 травня 2021, 18:01

Уряд Естонії затвердив план послаблення карантинних обмежень, запроваджених у зв’язку з епідемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

З 17 травня відкриваються освітні заклади та дозволяються спортивні заняття надворі групами до 25 осіб.

З 24 травня ресторани зможуть приймати клієнтів всередині закладів, але не більше 50% від місткості і не більше 6 людей за столом, а закриватися потрібно буде не пізніше 22:00. 

З цієї ж дати дозволяється робота музеїв, кінотеатрів, конференц-залів та релігійні заходи з обмеженням 50% від місткості зали. 

Дозволяються спортивні змагання найвищого рівня за участі до 250 людей надворі і до 100 осіб всередині, але без глядачів.

З 31 травня зможуть приймати відвідувачів басейни, аквапарки, сауни і спа-салони, але з обмеженням до 50% від загальної місткості, правилом "2+2" (по двоє людей і два метри дистанції) та обмеженням часу роботи до 10 вечора. 

Також з цього дня дозволяють курси і роботу центрів дозвілля з заняттями всередині приміщень, якщо кількість учасників групи не перевищує 10 осіб. 

Нагадаємо, під час зимово-весняної хвилі епідемії Естонія опинилася серед країн ЄС з найвищими показниками захворюваності на душу населення.

Останнім часом ситуація суттєво покращилася. За даними Європейського центру контролю та попередження захворюваності, показник захворюваності в Естонії за останні 14 днів складає 373.14 на 100 000 населення, помітно менше, ніж у сусідніх Латвії та Литві.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Естонія
powered by lun.ua