Рестораны, кино и бассейны: в Эстонии утвердили план выхода из карантина

Правительство Эстонии утвердило план ослабления карантинных ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

С 17 мая открываются образовательные учреждения и разрешаются спортивные занятия на улице группами до 25 человек.

С 24 мая рестораны смогут принимать клиентов внутри заведений, но не более 50% от вместимости и не более 6 человек за столом, а закрываться нужно будет не позднее 22:00.

С этой же даты разрешается работа музеев, кинотеатров, конференц-залов и религиозные мероприятия с ограничением 50% от вместимости зала.

Разрешаются спортивные соревнования самого высокого уровня с участием до 250 человек на улице и до 100 человек внутри, но без зрителей.

С 31 мая смогут принимать посетителей бассейны, аквапарки, сауны и спа-салоны, но с ограничением до 50% от общей вместимости, правилом "2 + 2" (по два человека и два метра дистанции) и ограничением времени работы до 10 вечера.

Также с этого дня разрешается работа курсов и центров досуга с занятиями внутри помещений, если количество участников группы не превышает 10 человек.

Напомним, во время зимне-весенней волны эпидемии Эстония оказалась среди стран ЕС с самыми высокими показателями заболеваемости на душу населения.

В последнее время ситуация существенно улучшилась. По данным Европейского центра контроля и предупреждения заболеваний, показатель заболеваемости в Эстонии за последние 14 дней составляет 373.14 на 100 000 населения, заметно меньше, чем в соседних Латвии и Литве.