Чеське місто Кийов запустило "валюту" для підтримки постраждалого від COVID бізнесу

Чеське місто Кийов запустило схему, за якою жителям дають гроші на покупки в магазинах і кафе, що сильно постраждали від карантину COVID-19, у вигляді цифрових ваучерів, які використовуються як спеціальна місцева валюта.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Кожному з приблизно 2000 жителів Кийова видають "коренти" на суму 400 крон ($19) - назва, що поєднує слова "коронавірус" і "валюта", які можна витратити в 40 підприємствах, включаючи взуттєві магазини, аптеку і закусочні.

Коли вони роблять покупку за цією схемою, учасники оплачують половину її суми "корентами", а іншу половину - власними грошима.

Чеська Республіка з населенням 10,7 мільйона осіб сильно постраждала від пандемії. Через обмеження більшість другорядних магазинів були закриті з кінця грудня до цього тижня.

Схема в Кийові фінансується в розмірі 800 000 крон приватною особою, яка не бажає називати свого імені, і управляється місцевим жителем, який придумав цю ідею.

Схема нетехнологічна для споживачів. Вони реєструються онлайн для отримання облікового запису. Коли вони роблять покупку, все, що їм потрібно зробити, це або повідомити компанії номер своєї національної ідентифікаційної карти, або використовувати код, доставлений в текстовому повідомленні.

Потім підприємство відправляє текстове повідомлення в систему, яка автоматично переводить відповідну кількість корентів з рахунку клієнта на рахунок компанії. Потім компанія конвертує коренти в крони, як правило, наступного дня.

Центральний банк країни класифікує схему як місцеву систему електронних дисконтних ваучерів, і тому вона не викликає занепокоєння у органів грошово-кредитного регулювання.