Чешский город Кийов запустил "валюту" для поддержки пострадавшего от COVID бизнеса

Чешский город Кыйов запустил схему, по которой жителям дают деньги на покупки в магазинах и кафе, сильно пострадавших от карантина COVID-19, в виде цифровых ваучеров, которые используются как специальная местная валюта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Каждому из примерно 2000 жителей Кыйова выдают "коррентов" на сумму 400 крон ($19) - название, сочетающее слова "коронавирус" и "валюта", которые можно потратить в 40 предприятиях, включая обувные магазины, аптеку и закусочные.

Когда они совершают покупку по этой схеме, участники оплачивают половину ее суммы "коррентами", а другую половину - собственными деньгами.

Чешская Республика с населением 10,7 миллиона человек сильно пострадала от пандемии. Из-за ограничений большинство второстепенных магазинов были закрыты с конца декабря до этой недели.

Схема в Кыйову финансируется в размере 800 000 крон частным лицом, которое не желает называть своего имени, и управляется Пепе Рафаем, который придумал эту идею.

Схема нетехнологична для потребителей. Они регистрируются онлайн для получения учетной записи. Когда они совершают покупку, все, что им нужно сделать, это либо сообщить компании номер своей национальной идентификационной карты, либо использовать код, доставленный в текстовом сообщении.

Затем предприятие отправляет текстовое сообщение в систему, которая автоматически переводит соответствующее количество коррентов со счета клиента на счет компании. Затем компания конвертирует корренты в кроны, как правило, на следующий день.

Центральный банк страны классифицирует схему как местную систему электронных дисконтных ваучеров, и поэтому она не вызывает беспокойства у органов денежно-кредитного регулирования.