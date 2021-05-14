Німеччиною прокотилася хвиля антиізраїльських акцій

У Німеччині на тлі нинішнього загострення палестино-ізраїльського протистояння прокотилась хвиля акцій антиізраїльського та антиєврейського характеру.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Ввечері 12 травня в розташованому в федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія місті Гельзенкірхен близько 180 демонстрантів намагалися пройти центром міста в бік синагоги. Частина вигукувала гасла з антисемітським змістом. Міські правоохоронці застосували кийки, про постраждалих не повідомляється.

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Так само 12 травня в центрі Ганновера поліцейські зупинили антиізраїльську демонстрацію за недотримання протиепідемічних заходів. В акції взяло участь близько 550 осіб, з яких багато хто був без масок. Двоє учасників спробували спалити прапори Ізраїлю, але правоохоронці не допустили цього.

У Берліні двоє невідомих викрали прапор Ізраїлю, піднятий біля штаб-квартири консервативної партії Християнсько-демократичний союз (ХДС).

Крім того, в берлінському районі Панков невідомі підпалили сміттєвий контейнер поблизу ратуші, щоб спалити прапор Ізраїлю, що висить на будівлі, але до місця події своєчасно прибули пожежники.

У місті Мангайм у землі Баден-Вюртемберг у ніч на 13 травня невідомий розбив вікно синагоги. Поліція проводить розслідування і посилила присутність біля єврейських установ. Бургомістр Мангайма і голова місцевої єврейської громади засудили атаку.