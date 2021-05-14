Германией прокатилась волна антиизраильских акций

В Германии на фоне нынешнего обострения палестино-израильского противостояния состоялась волна акций антиизраильского и антиеврейского характера.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Вечером 12 мая в расположенном в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия городе Гельзенкирхен около 180 демонстрантов пытались пройти по центру города в сторону синагоги. Часть выкрикивала лозунги с антисемитским содержанием. Городские стражи порядка применили дубинки, о пострадавших не сообщается.

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Так же 12 мая в центре Ганновера полицейские остановили антиизраильскую демонстрацию за несоблюдение противоэпидемических мер. В акции приняли участие около 550 человек, из которых многие были без масок. Двое участников попытались сжечь флаги Израиля, но правоохранители не допустили этого.

В Берлине двое неизвестных похитили флаг Израиля, поднятый у штаб-квартиры консервативной партии Христианско-демократический союз (ХДС).

Кроме того, в берлинском районе Панков неизвестные подожгли мусорный контейнер возле ратуши, чтобы сжечь флаг Израиля, который висит на здании, но к месту происшествия своевременно прибыли пожарные.

В городе Мангейм в земле Баден-Вюртемберг в ночь на 13 мая неизвестный разбил окно синагоги. Полиция проводит расследование и усилила присутствие у еврейских учреждений. Бургомистр Мангейма и председатель местной еврейской общины осудили атаку.