Ердоган вважає "гільйотиною" демократії французький закон про "ісламістський сепаратизм"

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган в середу засудив французький законопроєкт, покликаний протидіяти "ісламістському сепаратизму", назвавши його "гільйотиною" демократії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Законопроєкт розкритикували як у Франції, так і за кордоном за стигматизацію мусульман і надання державі нових повноважень щодо обмеження свободи слова і релігійних груп.

"Ухвалення цього закону, який відкрито суперечить правам людини, свободі віросповідання та європейським цінностям, буде ударом гільйотини, нанесеним французькій демократії", - сказав Ердоган у своєму виступі в Анкарі.

За його словами, поточна версія запланованого закону тільки послужить справі екстремізму.

"Ми закликаємо французьку владу, і в першу чергу президента Макрона, діяти розумно. Ми очікуємо швидкого відкликання цього законопроєкту", - продовжив він.

Ердоган також сказав, що готовий працювати з Францією з питань безпеки та інтеграції, хоча відносини між двома лідерами протягом деякого часу були напруженими.

Уряд Франції перебуває в процесі прийняття нового закону, спрямованого на боротьбу з тим, що він назвав "ісламістським сепаратизмом". Законопроєкт пропонує дати державі більше повноважень для перевірки і розпуску релігійних груп, які вважаються загрозою для нації.

Ердоган вже засудив запропоновані заходи як "антимусульманські".

У жовтні минулого року Ердоган поставив під сумнів "психічне здоров'я" Макрона, звинувативши його у веденні "кампанії ненависті" проти ісламу після того, як президент Франції захистив право художників-карикатуристів зображати в карикатурах пророка Мухаммеда.