Эрдоган считает "гильотиной" демократии французский закон о "исламистском сепаратизме"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду осудил французский законопроект, призванный противодействовать "исламистскому сепаратизму", назвав его "гильотиной" демократии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Законопроект раскритиковали как во Франции, так и за рубежом из-за стигматизации мусульман и предоставления государству новых полномочий по ограничению свободы слова и религиозных групп.

"Принятие этого закона открыто противоречит правам человека, свободе вероисповедания и европейским ценностям, он будет ударом гильотины, нанесенным по французской демократии", - сказал Эрдоган в своем выступлении в Анкаре.

По его словам, текущая версия запланированного закона только послужит делу экстремизма.

"Мы призываем французскую власть, и в первую очередь президента Макрона, действовать разумно. Мы ожидаем быстрого отзыва этого законопроекта", - продолжил он.

Эрдоган также сказал, что готов работать с Францией по вопросам безопасности и интеграции, хотя отношения между двумя лидерами в течение некоторого времени были напряженными.

Правительство Франции находится в процессе принятия нового закона, направленного на борьбу с тем, что он назвал "исламистским сепаратизмом". Законопроект предлагает дать государству больше полномочий для проверки и роспуска религиозных групп, которые считаются угрозой для нации.

Эрдоган уже осудил предложенные меры как "антимусульманские".

В октябре прошлого года Эрдоган поставил под сомнение "психическое здоровье" Макрона, обвинив его в ведении "кампании ненависти" против ислама после того, как президент Франции защитил право художников-карикатуристов изображать в карикатурах пророка Мухаммеда.