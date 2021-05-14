Англія не збирається відкладати послаблення локдауну попри індійський штам

У британському уряді заявили, що третій етап послаблення локдауну в Англії відбудеться, як і планувалося, в понеділок, незважаючи на стрімке поширення індійського варіанту коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Останні дані показують, що у Британії зафіксували 1313 випадків індійського варіанту проти 520, зафіксованих попереднього тижня.

Але міністр вакцин Надхім Захаві сказав, що дорожня карта COVID-19 на понеділок "залишається незмінною, оскільки вакцинація триває".

"На даний момент ми не маємо жодних доказів того, що на цей варіант не діють вакцини або він є більш серйозним у своєму впливі на людей", - сказав міністр.

З 17 травня паби та ресторани зможуть знову відкритись для обслуговування відвідувачів у приміщеннях.

Люди також матимуть вибір щодо того, чи будуть соціально дистанціюватися з близькими родичами та друзями, з якими вони зустрічаються. Також будуть дозволені зібрання членів різних домогосподарств з дотриманням обмеження в шість осіб.

21 червня з початком четвертого етапу послаблень уряд хоче покласти край "усім обмеженням на соціальні контакти".

Відповідаючи на запитання щодо цього кроку, Захаві був більш двозначним, заявивши, що міністри будуть стежити за ситуацією з вірусом і "керуватися даними".