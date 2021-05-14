Англия не собирается откладывать ослабление локдауна, несмотря на индийский штамм

В британском правительстве заявили, что третий этап ослабления локдауна в Англии состоится, как и планировалось, в понедельник, несмотря на стремительное распространение индийского варианта коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Последние данные показывают, что в Британии зафиксировано 1313 случаев индийского варианта против 520, зафиксированных на предыдущей неделе.

Но министр вакцинации Надхим Захави сказал, что дорожная карта COVID-19 на понедельник "остается неизменной, поскольку вакцинация продолжается".

"На данный момент у нас нет никаких доказательств того, что на этот вариант не действуют вакцины или он является более серьезным в своем влиянии на людей", - сказал министр.

С 17 мая пабы и рестораны смогут снова открыться для обслуживания посетителей в помещениях.

У людей также будет выбор относительно того, будут ли социально дистанцироваться с близкими родственниками и друзьями, с которыми они встречаются. Также будут разрешены собрания членов различных домохозяйств с соблюдением ограничения в шесть человек.

21 июня, с началом четвертого этапа послаблений, правительство хочет положить конец "всем ограничениям на социальные контакты".

Отвечая на вопрос по поводу этого шага, Захави был более двусмысленным, заявив, что министры будут следить за ситуацией с вирусом и "руководствоваться данными".