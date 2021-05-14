Президент Німеччини засудив напади на синагоги на тлі конфлікту між Ізраїлем та Палестиною

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр різко засудив ряд епізодів з нападами на синагоги в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

За його словами, той, хто спалює на вулицях німецьких міст прапори із зіркою Давида і вигукує антисемітські гасла, не тільки зловживає свободою демократії, але скоює злочин, тому підлягає судовому переслідуванню.

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Основний закон Німеччини гарантує право на свободу вираження поглядів і демократії, зазначив Штайнмаєр. Однак, за його словами, не можливо толерувати прояви ненависті до євреїв, від кого б вони не виходили.

У німецьких містах Бонні і Мюнстері 11 травня перед синагогами були спалені прапори Ізраїлю.

У Бонні вхід в синагогу закидали камінням, пошкодивши двері.

Також невідомі спробували підпалити пам'ятну дошку на місці колишньої синагоги в Дюссельдорфі.

У Гельзенкірхені увечері 12 травня близько 180 демонстрантів спробували пройти по центру міста, вигукуючи гасла з антисемітським змістом.

На акції в Ганновері двоє людей спробували спалити прапори Ізраїлю.

У Берліні був викрадений ізраїльський прапор, піднятий у штаб-квартири Християнсько-демократичного союзу (ХДС).

У Мангеймі невідомий в ніч на 13 травня розбив вікно синагоги.