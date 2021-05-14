Президент Германии осудил нападения на синагоги на фоне конфликта между Израилем и Палестиной

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер резко осудил ряд эпизодов с нападениями на синагоги в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По его словам, тот, кто сжигает на улицах немецких городов флаги со звездой Давида и выкрикивает антисемитские лозунги, не только злоупотребляет свободой демократии, но совершает преступление, поэтому подлежит судебному преследованию.

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Основной закон Германии гарантирует право на свободу слова и демократии, отметил Штайнмайер. Однако, по его словам, нельзя мириться с проявлениями ненависти к евреям, от кого бы они ни исходили.

В немецких городах Бонн и Мюнстер 11 мая перед синагогами были сожжены флаги Израиля.

В Бонне вход в синагогу забросали камнями, повредив дверь.

Неизвестные также попытались поджечь памятную доску на месте бывшей синагоги в Дюссельдорфе.

В Гельзенкирхене вечером 12 мая около 180 демонстрантов попытались пройти по центру города, выкрикивая антисемитские лозунги.

На акции в Ганновере два человека попытались сжечь флаги Израиля.

В Берлине был похищен израильский флаг, поднятый в штаб-квартиру Христианско-демократического союза (ХДС).

В Мангейме неизвестный в ночь на 13 мая разбил окно синагоги.