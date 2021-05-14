Експрезидента Чехії оштрафували за відсутність маски
Колишнього президента Чехії Вацлава Клауса оштрафували на 10 тисяч чеських крон за візит до закритого ресторану без маски.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.
Раніше за цей візит Клаус вже був оштрафований на 3000 крон мерією Праги, тепер він покараний санітарною службою.
За словами експрезидента, попередній штраф він вже сплатив, але з другим не згоден.
"Я вважаю це частково полюванням на свою персону, і частково логічним наслідком того, що я відома людина, про яку деякі люди повідомляють із задоволенням", - сказав Клаус.
Раніше експрезидент заявив, що відкидає твердження про те, що його поведінка погано впливає на громадськість.
За словами Клауса, "він не той, хто проповідує воду і п’є вино", він критикує правила від самого початку.