Експрезидента Чехії оштрафували за відсутність маски

Колишнього президента Чехії Вацлава Клауса оштрафували на 10 тисяч чеських крон за візит до закритого ресторану без маски.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Раніше за цей візит Клаус вже був оштрафований на 3000 крон мерією Праги, тепер він покараний санітарною службою.

За словами експрезидента, попередній штраф він вже сплатив, але з другим не згоден.

"Я вважаю це частково полюванням на свою персону, і частково логічним наслідком того, що я відома людина, про яку деякі люди повідомляють із задоволенням", - сказав Клаус.

Раніше експрезидент заявив, що відкидає твердження про те, що його поведінка погано впливає на громадськість.

За словами Клауса, "він не той, хто проповідує воду і п’є вино", він критикує правила від самого початку.