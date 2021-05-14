Экс-президента Чехии оштрафовали за отсутствие маски

Бывший президент Чехии Вацлава Клауса оштрафовали на 10 000 чешских крон за визит в закрытый ресторан без маски.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Раньше за этот визит Клаус уже был оштрафован на 3000 крон мэрией Праги, теперь его наказала санитарная служба.

По словам экс-президента, предыдущий штраф он уже заплатил, но со вторым не согласен.

"Я считаю это отчасти охотой на свою персону, и частично логическим следствием того, что я известный человек, о котором некоторые люди сообщают с удовольствием", - сказал Клаус.

Ранее экс-президент заявил, что отвергает утверждение о том, что его поведение плохо влияет на общественность.

По словам Клауса, "он не тот, кто проповедует воду и пьет вино", он критикует правила с самого начала.