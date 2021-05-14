Португалія продовжила "стан лиха" до 30 травня

Португалія продовжила до 30 травня другий за серйозністю рівень коронавірусної загрози у країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію RTP.

"Rt (передача) знаходиться на рівні 0,92. Ситуація в країні розвивалася позитивно, рівень захворюваності становив менше 50 випадків на 100 000 жителів ", - сказала міністр Маріана Віейра да Сілва.

Основною зміною є те, що дитячі ігрові майданчики, водні тематичні парки та ярмарки зможуть знову відкритись.

Разом з тим у країні лишаються муніципалітети, де обмеження продовжують діяти, а подекуди їх посилили.

"Стан лиха" надає уряду повноваження накладати локальні локдауни або запроваджувати інші обмеження.

В даний час нерезиденти Португалії можуть в'їхати в країну лише в тому випадку, якщо їх подорож є необхідною.

При цьому фінал Ліги чемпіонів повинен бути зіграний у Порту в суботу, 29 травня, і тривають переговори про те, щоб дозволити приїзд вболівальників, навіть після продовження Португалією заборони на поїздки, але з умовою, що їм доведеться залишити країну відразу після закінчення матчу.